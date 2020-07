Deianira Marzano tuona contro Antonella Elia | Peccato d’ingenuità o copione da seguire? (Di sabato 25 luglio 2020) L’influencer Deianira Marzano tuona contro Antonella Elia e muove critiche sul bacio di Pietro Delle Piane dato alla tentatrice. La nota influencer si domanda se la ex gieffina pecca di ingenuità oppure sta seguendo un copione prestabilito: questa la tesi di Deianira Marzano che tuona contro Antonella Elia. “Cosa piangi ora? Già ai tempi del … L'articolo Deianira Marzano tuona contro Antonella Elia Peccato d’ingenuità o copione da seguire? proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

justriccardo : menomale che esiste deianira marzano che sbugiarda tutti e alimenta i gossip - depintomarianna : #TemptationIsland e come direbbe Deianira Marzano in questo momento... - MariadeFilippi5 : Giovanna Abate a Capri in dolce compagnia? Deianira Marzano conferma tutto - Spazio_Gossip : Giovanna Abate a Capri in dolce compagnia? Deianira Marzano conferma tutto - ItaTvfan : Giovanna Abate a Capri in dolce compagnia? Deianira Marzano conferma tutto -

Ultime Notizie dalla rete : Deianira Marzano Gossip Uomini e Donne: Deianira insinua un dubbio su Giovanna Abate Lanostratv Deianira Marzano tuona contro Antonella Elia | Peccato d’ingenuità o copione da seguire?

La nota influencer si domanda se la ex gieffina pecca di ingenuità oppure sta seguendo un copione prestabilito: questa la tesi di Deianira Marzano che tuona contro Antonella Elia. “Cosa piangi ora? Gi ...

Pietro Delle Piane gesto sconsiderato | Accuse spietate fuori da Temptation Island

L’attore nonché fidanzato di Antonella Elia ha deluso tutti durante la puntata di Temptation Island andata in onda ieri sera. Pietro Delle Piane ha infatti dato vita a un gesto sconsiderato arrivando ...

La nota influencer si domanda se la ex gieffina pecca di ingenuità oppure sta seguendo un copione prestabilito: questa la tesi di Deianira Marzano che tuona contro Antonella Elia. “Cosa piangi ora? Gi ...L’attore nonché fidanzato di Antonella Elia ha deluso tutti durante la puntata di Temptation Island andata in onda ieri sera. Pietro Delle Piane ha infatti dato vita a un gesto sconsiderato arrivando ...