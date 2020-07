Decreto Rilancio, ampliati gli incentivi per le startup innovative (Di sabato 25 luglio 2020) Confermati gli incentivi per le startup innovative, soprattutto quelle formate da giovani e donne, che investono al Sud o operano in una delle zone del Centro italia colpite dai terremoti del 2016 e 2017. Sono previste infatti una serie di agevolazioni, che l’ultimo Decreto del governo ha rifinanziato ed esteso. LA DOTAZIONE Il Decreto Rilancio ha messo sul piatto 100 milioni di euro per il 2020, con l’obiettivo di sostenere le startup innovative in tutta Italia. L’ultimo Decreto però ha anche esteso le agevolazioni a favore delle startup innovative del Cratere sismico Centro Italia – Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria e non solo quelle presenti nel territorio aquilano ... Leggi su quifinanza

Confermati gli incentivi per le startup innovative, soprattutto quelle formate da giovani e donne, che investono al Sud o operano in una delle zone del Centro italia colpite dai terremoti del 2016 e 2 ...

Proroga dei contratti a termine: fino a quando?

Il Decreto Rilancio ha introdotto una serie di iniziative a tutela di imprese e lavoratori. In questo articolo approfondiremo le disposizioni in materia di contratti di lavoro a termine e di apprendis ...

Il Decreto Rilancio ha introdotto una serie di iniziative a tutela di imprese e lavoratori. In questo articolo approfondiremo le disposizioni in materia di contratti di lavoro a termine e di apprendis ...