"Decideremo più avanti nella stagione". Ferrari, la bomba di Mattia Binotto su Mick Schumacher (Di sabato 25 luglio 2020) In un momento sportivamente drammatico, la Ferrari prova comunque a guardare al futuro. Non tanto quello della sua monoposto, ma del pilota più famoso della sua accademia, la Driver Academy: Mick Schumacher, figlio della leggenda Michael Schumacher, oggi impegnato in F2 nell'orbita di Maranello. A parlare di lui è Mattia Binotto: "Credo che Mick stia facendo bene, sicuramente è più competitivo rispetto allo scorso anno. Dopo una prima stagione di apprendistato adesso sta mostrando i suoi progressi. Ha mostrato una bella crescita sin dall'inizio della stagione, ha avuto alcuni episodi sfortunati, ma se guardiamo ai suoi risultati in Ungheria allora possiamo dire che ha fatto ... Leggi su liberoquotidiano

I saldi hanno sempre avuto un ruolo di primo piano nel ramo dell'abbigliamento, ma quest'anno - complice la crisi del coronavirus - il loro impatto sarà ancora più importante. Per i commercianti l'obi ...

