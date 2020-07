De Luca non scherza: 'In Campania mille euro di multa per chi non indossa la mascherina al chiuso' (Di sabato 25 luglio 2020) In Campania sarà applicato il massimo della sanzione, mille euro, per chiunque non indossi la mascherina, dove previsto dalle ordinanze regionali, ossia in tutti i luoghi al chiuso. E' uno dei punti ... Leggi su globalist

