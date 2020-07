Darmian e Kulusevski, il Parma passa in trasferta contro il Brescia (Di sabato 25 luglio 2020) La gara valida per la trentaseiesima giornata di serie A tra Brescia e Parma si è appena conclusa con il punteggio di 1-2. Tutto si è svolto nella ripresa: prima la rete di Darmian al minuto 59′, poi il pareggio dei padroni di casa con Dessena al 62′, quindi il sigillo finale di Kulusevski al minuto 81′. La squadra di D’Aversa sale a quota 46 in classifica, il Brescia resta a 24. FOTO: AIC L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

Ultime Notizie dalla rete : Darmian Kulusevski Darmian e Kulusevski, il Parma passa in trasferta contro il Brescia alfredopedulla.com SERIE A - Brescia-Parma 1-2, uno spettacolare Kulusevski risolve il match del Rigamonti

Lo stesso Kulusevski è autore dell’assist del primo gol, segnato da Darmian al 59’. Per il Brescia non è sufficiente il momentaneo 1-1 di Dessena al 62’.

Non c'è pace per il Brescia: ko anche col Parma

Dopo la sconfitta che ha decretato la retrocessione, mercoledì a Lecce, il Brescia va nuovamente ko. Stavolta in casa, col Parma. I ducali passano al Rigamonti, per 2-1. Il primo tempo è veramente sop ...

