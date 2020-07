Daniela Santanchè contro Achille Lauro: “Perché non usa il Corano?” (Di sabato 25 luglio 2020) Daniela Santanchè si scaglia contro Achille Lauro, e in particolare contro l’ultimo contestato manifesto promozionale del cantante, bocciato dall’ufficio affissioni del Comune di Milano. Il poster raffigura Lauro in formato pupazzo Barbie inchiodato a un crocifisso. “Achille Lauro, come chi ha poco da dire, per vendere dischi deve costruire pubblicità-scandalo. Ed ecco l’ennesimo a sputare sul Crocifisso. Ce ne fosse uno che per fare il ‘brillante’ usasse il Corano…”, ha commentato polemica la senatrice di Fratelli d’Italia. Il manifesto censurato era stato pubblicato da Lauro sui profilo social: a sua volta polemico contro il Comune di Milano, il ... Leggi su tpi

lagigetti : RT @catirafaella: Vi stupirò: per una volta sono d’accordo con Daniela Santanchè. È assolutamente ignobile utilizzare simboli sacri per f… - adrianobusolin : RT @adrianobusolin: La #Santanchè trita #AchilleLauro: 'Sputa sul #crocifisso per farsi pubblicità' - adrianobusolin : La #Santanchè trita #AchilleLauro: 'Sputa sul #crocifisso per farsi pubblicità' - Alf_Izzo : RT @catirafaella: Vi stupirò: per una volta sono d’accordo con Daniela Santanchè. È assolutamente ignobile utilizzare simboli sacri per f… - VaniaDelli : RT @catirafaella: Vi stupirò: per una volta sono d’accordo con Daniela Santanchè. È assolutamente ignobile utilizzare simboli sacri per f… -

