Dalla serie «Sanditon» a «Quello che è»: cosa vedremo su laF in autunno (Di sabato 25 luglio 2020) Serie tv, produzioni originali, reportage internazionali e omaggi ai grandi maestri della cultura. Il palinsesto autunnale di laF, la tv di Feltrinelli (canale 135 di Sky), si arricchisce guardando alla tradizione con sguardo nuovo, curioso, sorprendente. Si comincia da Sanditon, la serie prodotta da Itv e Pbs tratta l’omonimo romanzo incompiuto di Jane Austen e adattata per la tv da Andrew Davies, già sceneggiatore di Guerra e pace e Orgoglio e pregiudizio. Nell’Inghilterra dell’epoca georgiana, la giovane Charlotte (Rose Williams) viene invitata a trascorrere un periodo di vacanza nell’esclusiva località balneare di Sanditon nella quale incontrerà l’affascinante e facoltoso Sidney Parker (Theo James): gli sguardi sospesi e il sottile esercizio di seduzione da parte dei due faranno il resto. https://www.youtube.com/watch?v=bewgZjUVhYg Leggi su vanityfair

OptaPaolo : 25 - Dalla ripresa del campionato, il #Milan è la squadra che ha segnato più reti in Serie A (25 gol). Ingordi.… - capuanogio : La procura #Figc indaga su un arbitro sospettato di aver condizionato una serie di partite di #SerieC e #Primavera… - team_world : Noi comunque ci dobbiamo ancora riprendere dalla nuova foto del cast di #Elite ?? ? Se vuoi saperne di più, qui tro… - conpatr49 : RT @JohannesBuckler: In serie A continuai a farmi notare. Il più bel complimento? Quello di Dino Zoff dopo un Juventus-Brescia. Ma non pote… - firkloveren : Sono incazzata nera Non so veramente cosa aspettarmi dalla fine di questa serie tv Raven che probabilmente muore E… -