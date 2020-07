Dalla scuola al turismo, gli interventi previsti con la manovra estiva da 25 miliardi (Di sabato 25 luglio 2020) Dalla scuola al turismo, ecco tutti gli interventi previsti con la manovra estiva da 25 miliardi. ROMA – Il Governo sta ragionando sugli interventi da fare con la manovra estiva da 25 miliardi per cercare di rilanciare il Paese dopo la pandemia. Lo scostamento di bilancio dovrebbe essere varate nella prima settimana di agosto al termine del passaggio in Parlamento. Lavoro Come anticipato Dalla ministra Catalfo, la manovra dovrebbe prevedere la proroga di 18 settimane della cassa integrazione. Due le ipotesi al vaglio del Governo, secondo quanto riportato dall’Agi: la possibilità di accesso a partire dal calo del fatturato del ... Leggi su newsmondo

