Dalla LuLa alla… LuSa, Lukaku e Sanchez trascinano l’Inter: 0-3 in casa del Genoa [FOTO] (Di sabato 25 luglio 2020) Dalla LuLa alla… LuSa. Sono questa volta Lukaku e Sanchez a trascinare l’Inter dopo due pareggi di fila. Genoa sconfitto meritatamente, stanco e incapace di reagire già al primo vantaggio. E la salvezza si fa nuovamente in bilico specie qualora il Lecce domani debba andare a punti a Bologna. La partita. Poche le emozioni, poche le occasioni, tanti gli errori. Ma è l’Inter a fare la partita, con il Genoa ad attendere. Lukaku riceve un cross Dalla sinistra e sbatte di testa con forza per lo 0-1. La fine del primo tempo e il resto della ripresa è solo gestione. Facile, a dir la verità. Perché il Genoa non infierisce, non ci prova, non crea. E l’Inter, ... Leggi su calcioweb.eu

GENOVA - Dopo i due pareggi di fila contro Fiorentina e Roma, l’Inter si riprende i tre punti battendo il Genoa in trasferta per 3-0 con una doppietta straordinaria di Lukaku e il gol di Sanchez. La s ...

La Sardegna brucia: 22 incendi, intervengono i mezzi aerei

Le operazioni sono state dirette dal Corpo forestale della Stazione di Lula coadiuvata dal personale eliportato, dal personale del CFVA della Stazione di Siniscola, da 2 squadre Forestas dei cantieri ...

