Dalla Francia: Pablo Longoria vicinissimo a diventare il nuovo ds del Marsiglia (Di sabato 25 luglio 2020) Pablo Longoria, ex dirigente del Valencia, potrebbe ripartire a brevissimo con una nuova avventura. Secondo quanto riporta il quotidiano francese l’Equipe, Il 33enne è vicino al Marsiglia, dove prenderà il posto di Andoni Zubizarreta. FOTO: Foot01 L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

Pall_Gonfiato : Dalla #Francia, #Ligue1: #Longoria vicino al #Marsiglia - Fili190381 : RT @CalcioPillole: #Calciomercato Dalla Francia si fanno sempre più insistenti le voci secondo le quali il #Milan abbia presentato un’off… - JoeBowe19783574 : RT @Blu09765054: Pensate un viaggio sui grandi fiumi, per es. Il Rodano, che è tutto navigabile, quindi interamente fruibile lungo tutto il… - CalcioPillole : #Calciomercato Dalla Francia si fanno sempre più insistenti le voci secondo le quali il #Milan abbia presentato u… - IngMosca : Anche dalla Francia obiettano la mia vita sociale!datemi un alternativa senza stare lì a criticare ad evidenziare… -

Ultime Notizie dalla rete : Dalla Francia

Fiorentina.it

Coronavirus, la curva sale ancora. Preoccupante la situazione in Romania, dove i contagi delle ultime 24 ore toccano quota 1.284, nuovo record dall'inizio della pandemia. Ma anche a livello globale si ...LIVORNO. «Non ho venduto la droga a Erika. Ho dato le pasticche a Matteo e alle altre due ragazze del gruppo. Ma non a Erika. E non sono scappato. Io non lo sapevo che le forze dell’ordine mi stavano ...