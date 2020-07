Crystal Palace-Tottenham (domenica, ore 17:00): formazioni, quote, pronostici (Di sabato 25 luglio 2020) Alla squadra di Mourinho potrebbe bastare anche un pareggio se i grandi rivali del Chelsea battessero il Wolverhampton a Stamford Bridge ma è logico credere che proveranno a vincerla. Le Eagles vengono da sette sconfitte di fila e sono un boccone troppo gustoso per farselo scappare, specie ora che Harry Kane sta tornando in forma. … InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting

Josè Mourinho ha parlato in conferenza stampa alla vigilia dell’ultima sfida di campionato degli Spurs, quella contro il Crystal Palace. Le sue parole. «Abbiamo un paio di possibilità di giocare in Eu ...

Diretta Chelsea – Wolves: risultato in tempo reale

La partita Chelsea – Wolves del 26 luglio 2020 in diretta: presentazione, formazioni, risultato e tabellino in tempo reale del match valevole per la trentottesima giornata di Premier League, calcio d’ ...

