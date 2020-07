Crotone, notte di passione: l’arrivo della squadra in città dopo la promozione in Serie A [VIDEO] (Di sabato 25 luglio 2020) Grande impresa del Crotone che ha festeggiato la promozione nel campionato di Serie A. E’ stata una stagione di altissimo livello per la squadra di Stroppa, ieri l’epilogo finale con il netto successo in trasferta contro il Livorno (nonostante l’iniziale svantaggio) per il definitivo 1-5. Poi tutti collegati con Cremona, lo Spezia non è andato oltre il pareggio contro la Cremonese e ha perso la possibilità di raggiungere i calabresi al secondo posto. Al fischio finale è esplosa la festa. I tifosi sono scesi in strada tra cori, canti, fumogeni e fuochi d’artificio. Scatenati anche i calciatori, su tutti Maxi Lopez. Poi il rientro della squadra a Crotone, l’accoglienza è stata veramente incredibile. In basso ... Leggi su calcioweb.eu

