Cremona, il Comune regala 2mila Welcomecard per sostenere il turismo (Di sabato 25 luglio 2020) Cremona, 25 luglio 2020 - Langue il turismo in quest'estate sicuramente anomala, mettendo in ulteriore difficoltà molte attività del settore. Il Comune di Cremona si è attivato per sostenere gli ... Leggi su ilgiorno

