Covid, Vaia: "Obbligo tamponi a chi arriva da Paesi Ue" (Di sabato 25 luglio 2020) Roma, 25 lug. (Adnkronos Salute) - "Il tema del possibile ingresso del virus da Paesi nei quali l'emergenza Covid è in fase di crescita, compresi stati come la Romania e la Bulgaria, ci impone di intervenire nei porti, negli aeroporti e nelle stazioni (non solo ferroviarie ma anche di autobus) per evitare che si imbarchino positivi o sintomatici. Per questo devono essere fatti obbligatoriamente i tamponi". Lo sottolinea all'Adnkronos Salute il direttore sanitario dell'Inmi Spallanzani di Roma, Francesco Vaia. Il direttore ricorda l'impegno dello Spallanzani "nel progetto sperimentale messo in campo nel focolaio di Nerola, la campagna di aggressione al virus con i team di medici e infermieri delle Uscar coordinate dall'istituto. Si è realizzato un prototipo della lotta al virus nel momento in cui questo si ... Leggi su liberoquotidiano

Adnkronos : Covid, Vaia: 'Obbligo tamponi a chi arriva da Paesi Ue' - MianiAttilio : Covid, da vaccino Oxford 'forte risposta immunitaria'.OMS:'buona notizia sul vaccino di Oxford' In Italia Sono 35.0… - ClaudiaBruno00 : RT @corrierenapoli_: - corrierenapoli_ : -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Vaia Covid, Vaia: "Obbligo tamponi a chi arriva da Paesi Ue" Adnkronos Covid, Vaia: "Obbligo tamponi a chi arriva da Paesi Ue"

"Il tema del possibile ingresso del virus da Paesi nei quali l’emergenza Covid è in fase di crescita, compresi stati come la Romania e la Bulgaria, ci impone di intervenire nei porti, negli aeroporti ...

CORONAVIRUS – Speranza: “Preoccupante aumento dei casi”. Vaia (Spallanzani): “Intervenire in porti, aeroporti e stazioni”

“Il numero di nuovi casi di Coronavirus nel mondo continua a crescere in modo preoccupante. Ieri sono stati registrati 284.196 positivi in più in sole 24 ore. Dobbiamo tutelare il nostro Paese dentro ...

"Il tema del possibile ingresso del virus da Paesi nei quali l’emergenza Covid è in fase di crescita, compresi stati come la Romania e la Bulgaria, ci impone di intervenire nei porti, negli aeroporti ...“Il numero di nuovi casi di Coronavirus nel mondo continua a crescere in modo preoccupante. Ieri sono stati registrati 284.196 positivi in più in sole 24 ore. Dobbiamo tutelare il nostro Paese dentro ...