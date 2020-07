Covid: record di contagi nel mondo. Bahamas in lockdown (Di sabato 25 luglio 2020) contagi Covid: l’OMS rende noti i numeri delle ultime 24 ore. Nel mondo sono stati registrati quasi 300 mila nuovi casi accertati. Intanto Bahamas istituisce il lockdown. Se in Italia i numeri sembrano essersi assestati negli ultimi due mesi, nel resto del mondo è ancora grave l’emergenza legata al Coronavirus. Usa, Brasile e India i paesi più colpiti al momento e il rischio di seconda ondata, da noi come nelle altre nazioni, è ancora forte. A preoccupare inoltre sono i nuovi numeri resi noti dall’Organizzazione Mondiale della Sanità: solo nelle ultime 24 ore registrati nel mondo oltre 284 mila casi, un dato in crescita considerando che non tutti i paesi hanno aggiornato i loro numeri. Intanto Bahamas chiude ... Leggi su bloglive

