Covid: negli Usa 1.150 morti in 24 ore (Di sabato 25 luglio 2020) ROMA, 25 LUG - Più di 1.000 morti, per l'esattezza 1.150, per coronavirus negli Stati Uniti nelle ultime 24 ore. E' quanto emerge dai dati della Johns Hopkins University, secondo la quale i nuovi ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

pfmajorino : Che macello in #Lombardia Ospedale Covid alla Fiera, la finanza negli uffici della Fondazione di Comunità Milano… - fanpage : L’allarme di Gimbe: “Meno pazienti negli ospedali non significano che l’emergenza Covid sia finita” - Tg3web : La curva dei contagi da covid, negli ultimi quattro giorni, è tornata lievemente a salire in Italia. L'invito che a… - 6harvest_ny : RT @RudyVenezia: @Bluefidel47 In Italia storicamente muoiono circa 2.000 persone AL GIORNO.. In USA ci sono 140.000 vittime “presunte” covi… - zazoomblog : Covid: negli Usa 1.150 morti in 24 ore - #Covid: #negli #1.150 #morti -

Ultime Notizie dalla rete : Covid negli Covid: negli Usa 1.150 morti in 24 ore - Ultima Ora Agenzia ANSA Coronavirus in Italia, ultime notizie. Lombardia, caso camici: indagato il governatore Fontana

CORONAVIRUS ITALIA ULTIME NOTIZIE – La pandemia di Coronavirus in Italia ha contagiato finora 245.590 persone, provocando 35.097 morti. Gli attualmente positivi sono 12.301. Dopo il picco raggiunto tr ...

Emergenza Covid-19, in Puglia il virus c’è ancora, intero nucleo famigliare positivo

A comunicare la notizia che un intero nucleo famigliare è stato contagiato è stato lo stesso sindaco di San Nicandro Garganico, Costantino Ciavarella. Il primo cittadino della città garganica ha volut ...

CORONAVIRUS ITALIA ULTIME NOTIZIE – La pandemia di Coronavirus in Italia ha contagiato finora 245.590 persone, provocando 35.097 morti. Gli attualmente positivi sono 12.301. Dopo il picco raggiunto tr ...A comunicare la notizia che un intero nucleo famigliare è stato contagiato è stato lo stesso sindaco di San Nicandro Garganico, Costantino Ciavarella. Il primo cittadino della città garganica ha volut ...