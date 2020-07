Covid, lieve aumento dei positivi (275), 5 decessi. Allarme dal resto del mondo. Speranza: dobbiamo tutelare l’Italia (Di sabato 25 luglio 2020) Sono 275 i nuovi casi di Covid registrati oggi nel nostro Paese. Gli attualmente positivi sono 12.442 (ieri erano 12301). Restano stabili i decessi: cinque come ieri. Che portano il totale a 35.102. I guariti sono 128 (ieri erano 350) per un totale di 198.320. Due le regioni a zero contagi rispetto a ieri. E’ il bilancio del bollettino odierno sulla diffusione del coronavirus. Che registra un lieve aumento dei positivi dopo che ieri la curva epidemica era tornata a scendere. Covid, 79 casi in Lombardia, 49 in Emilia Romagna Per il secondo giorno consecutivo non si registrano decessi in Lombardia, che in totale sono 16.801. Su 10.725 tamponi effettuati, i nuovi casi positivi al ... Leggi su secoloditalia

