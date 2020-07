Covid in Campania, l’allarme dei medici: “I casi oggi sono più gravi” (Di sabato 25 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minuti“Siamo molto preoccupati dell’aumento di contagi che si sta registrando in Campania e auspichiamo che si portino avanti controlli severi sul rispetto delle norme anti contagio”. E’ un messaggio chiaro quello che arriva dal Coordinamento Regionale degli Ordini dei medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Campania, con i presidenti di tutti gli Ordini provinciali che chiedono una stretta dei controlli, e l’applicazione di sanzioni nei casi di inadempienza, guardando in modo particolare a tutti i luoghi di maggiore assembramento come esercizi commerciali, ristoranti e bar. Ormai si parla di ripartenza del flusso. Non tanto per i numeri, ma per la severità dei casi clinici. Mercoledì al Cotugno di Napoli ... Leggi su anteprima24

