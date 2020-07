Covid Fvg, 5 nuovi casi, tutti dai Balcani (Di domenica 26 luglio 2020) Le persone attualmente positive al Coronavirus in Friuli Venezia Giulia sono 124, 5 in più di ieri. Lo rende noto il Bollettino regionale. Due pazienti risultano in cura in terapia intensiva e 8 sono invece i ricoverati in altri reparti. Non sono stati registrati nuovi decessi (345 in totale). “I cinque nuovi casi di sabato- commenta il vicepresidente con delega alla Protezione civile Riccardo Riccardi – sono tutti d’importazione e hanno origine da Paesi dell’area Balcanica”. Dall’inizio dell’epidemia, le persone risultate positive al virus salgono a 3.373: 1.412 a Trieste, 1.016 a Udine, 720 a Pordenone e 225 a Gorizia. I totalmente guariti ammontano a 2.904, i clinicamente guariti ... Leggi su udine20

