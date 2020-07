Covid, e non solo. Nasce a Rozzano «Emergency Hospital 19» dedicato a tutte le malattie infettive (Di sabato 25 luglio 2020) Ora sappiamo, perché l'emergenza Covid ce lo ha insegnato fin troppo bene, che le malattie infettive non sono un ricordo del passato, che virus pronti a fare il salto di specie, come nel caso del Sars-CoV-2, ce ne sono parecchi in giro per il pianeta, e che nel nostro futuro dovremo essere sempre pronti a sventare queste minacce o quantomeno a ridurne l'impatto sanitario e sociale.In quest'ottica assai realistica l'ospedale Humanitas di Rozzano ha appena realizzato Emergency Hospital 19: una struttura specializzata in diagnosi e cura delle malattie infettive (Covid ma non solo), in totale sicurezza. Progettata da Techint e messa in piedi in 11 settimane, è dotata di Pronto Soccorso, Diagnostica, Terapia ... Leggi su panorama

Ultime Notizie dalla rete : Covid non "Il Covid non deve consentire altro consumo di suolo in Emilia Romagna" - piacenzasera.it piacenzasera.it Coronavirus in Fvg, salgono a 2 i pazienti in terapia intensiva. Altri 5 contagiati, di cui uno a Trieste e uno a Gorizia

Nel reparto dove vengono trattati i casi più seri, a Udine, sono state ricoverate due persone dello stesso nucleo familiare. Intanto sono tutti negativi i tamponi della petroliera Ast Sunshine alla fo ...

Gli anticorpi contro SARS-CoV-2 dipendono da un gene cruciale per un potenziale vaccino

Il nuovo coronavirus SARS-CoV-2 responsabile dell’attuale pandemia ha causato e sta causando ancora oggi un numero di vittime importante in tutto il mondo. Ma se da un lato alcune persone non ce le fa ...

