COVID-19, Speranza: "Il quadro internazionale peggiora. Dobbiamo tutelare l'Italia" (Di sabato 25 luglio 2020) I nuovi casi di COVID-19, in Italia e nel resto dell'Europa, iniziano a destare più di una preoccupazione. Ora che la circolazione è ripesa più o meno senza limitazioni, i singoli Paesi stanno applicando delle restrizioni per chi arriva da determinati Paesi. L'Italia lo ha fatto di recente con la Romania e la Bulgaria, imponendo la quarantena a chi arriva da quei Paesi.La Francia, che pure sta vedendo leggermente risalire i casi di COVID-19, ha deciso di disporre la quarantena per tutti i cittadini in arrivo dalla Spagna e di sconsigliare i viaggi in Norvegia. Il Belgio ha iniziato a rallentare con le riaperture dopo un aumento dei casi, mentre la Germania sta valutando i test obbligatori per i cittadini che rientrano del Paese dopo aver visitato le destinazioni considerate più a rischio.In ... Leggi su blogo

Adnkronos : Covid, Speranza: 'Preoccupa aumento casi nel mondo, tutelare Italia' - Dome689 : Altri 5 morti per Covid, 274 contagi. Speranza: 'Tutelare Italia in un mondo che peggiora' - arvannas : Sign. speranza, #Taiwan è il Paese che ha gestito meglio l’emergenza del covid, ad oggi meno contagi e meno decessi… - arvannas : Sign. speranza, #Taiwan è il Paese che ha gestito meglio l’emergenza del covid, ad oggi meno contagi e meno decessi… - arvannas : RT @arvannas: @robersperanza Sign. speranza, #Taiwan è il Paese che ha gestito meglio l’emergenza del covid, ad oggi meno contagi e meno de… -