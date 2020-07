Covid-19, si abbassa l'età dei contagiati in Italia: colpiti i 40enni (Di sabato 25 luglio 2020) L'età media dei casi di Covid-19 diagnosticati nell'ultima settimana in Italia è intorno ai 40 anni: 'Questo è in parte dovuto alle caratteristiche dei focolai che vedono un sempre minor ... Leggi su globalist

RebVelvet_ : Comunque mi avete rotto i coglioni con la retorica per cui sono i 'giovani irresponsabili che spargono il covid con… - Ecate31 : RT @globalistIT: - globalistIT : - lorysem : L'età media dei malati di covid 19 si abbassa di vent'anni passando da 60-65 a 40. Occhio gente, occhio! - ciopika : RT @valy_s: #Covid_19 L’età media dei nuovi “positivi” si abbassa a 40anni: persone trovate attraverso attività di screening, positivi asi… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid abbassa Coronavirus, cambia l'identikit dei contagiati: l'età media si abbassa a 40 anni, in Sicilia 20 positi Giornale di Sicilia VIDEO / D'AMARIO: «IN AUMENTO I CONTAGI DA COVID 19, INDOSSATE LA MASCHERINA E ATTENTI AL 15 SETTEMBRE»

“Il nostro lockdown da marzo a giugno è servito per eliminare il virus dalle persone che erano ammalate e anche interrotto la trasmissibilità e le grandi catene di contagio, ma il problema delle picco ...

Coronavirus a Ischia, mascherine obbligatorie a Forio ma al porto è movida libera

A decine sono stati controllati e multati dalla polizia a Forio, l'altra notte, nei luoghi della movida. E fra essi non solo giovani avventori, ma anche i gestori di cinque fra ristoranti e baretti. S ...

“Il nostro lockdown da marzo a giugno è servito per eliminare il virus dalle persone che erano ammalate e anche interrotto la trasmissibilità e le grandi catene di contagio, ma il problema delle picco ...A decine sono stati controllati e multati dalla polizia a Forio, l'altra notte, nei luoghi della movida. E fra essi non solo giovani avventori, ma anche i gestori di cinque fra ristoranti e baretti. S ...