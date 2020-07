Covid-19 e Scuola, il Ministero Presenta Documento Riepilogativo (Di sabato 25 luglio 2020) Il 23 luglio 2020 il Ministero ha Presentato un Documento Riepilogativo che ha illustrato le misure prese per la Scuola a seguito della pandemia di Covid-19. Per quanto riguarda la Scuola, a causa dell’emergenza Covid-19 sono state sospese tutte le attività didattiche in presenza, in tutti gli istituti scolastici, dal 5 marzo 2020. Nello stesso momento è stata attivata la DaD. In seguito, grazie ad un progressivo andamento positivo dei contagi, è stato deciso di svolgere gli Esami di Stato in presenza, seguendo regole di sicurezza ben precise. Successivamente sono state preparate delle Linee Guida per permettere un avvio dell’anno scolastico 2020/2021 in sicurezza. Leggi su youreduaction

Ultime Notizie dalla rete : Covid Scuola Da Cremona i banchi innovativi per la scuola italiana post Covid Cremonaoggi Festa ai volontari del Piedibus Con 5.600 chilometri percorsi

Sono in 35 e prima del Covid accompagnavano ogni giorno a scuola 70 bambini, da lunedì a venerdì, mattina e pomeriggio. Anche se il servizio è sospeso da marzo, Trezzo non ha rinunciato a festeggiare ...

Ospite di prestigio del Centro Danza Appennino di Castelnovo il ballerino Marco Biella

Castelnovo, in questi giorni, ha degnamente sostituito due prestigiose Scuole, la Vaganova Academy of Russian Ballet e Bolshoi Ballet Academy, conosciute in tutto il mondo: istituzioni dove la danza è ...

