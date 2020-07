CorSera - Napoli e Milan su Veretout, la Roma non cederà senza offerte clamorose (Di sabato 25 luglio 2020) Arrivato in estate dalla Fiorentina, Jordan Veretout è stato uno dei migliori nella stagione giallorossa: un rendimento il suo, che è persino migliorato col nuovo modulo, che gli consente di giocare qualche metro più av ... Leggi su tuttonapoli

tuttonapoli : CorSera - Napoli e Milan su Veretout, la Roma non cederà senza offerte clamorose - infoitsport : CORSERA - Barcellona-Napoli al San Paolo? De Laurentiis lancia la proposta, le ultime - Stefaniaugo77 : RT @napolista: Il Napoli è pronto a lanciare la proposta di giocare il ritorno col Barcellona al San Paolo Sul CorSera. Il club di De Laure… -

Ultime Notizie dalla rete : CorSera Napoli

AreaNapoli.it

Arrivato in estate dalla Fiorentina, Jordan Veretout è stato uno dei migliori nella stagione giallorossa: un rendimento il suo, che è persino migliorato col nuovo modulo, che gli consente di giocare q ...Duello in vista come un anno fa tra Milan e Napoli sul mercato. Le due compagini sono alla caccia di un centrocampista. Milan e Napoli duelleranno non solo per il quinto posto in classifica. Le due ...