Corse con i monopattini elettrici lungo gli Champs Elysées: il viale di Parigi diventa una pista notturna – Le immagini (Di sabato 25 luglio 2020) A tutta velocità con il monopattino elettrico lungo gli Champs Elysées. È quanto sta succedendo a Parigi negli ultimi weekend. Le immagini risalgono a sabato scorso, ma stanno facendo il giro del mondo in queste ore. Un gruppo di giovani a bordo delle due ruote, i cui incidenti negli ultimi mesi non sono mancati, soprattutto in Francia, si sfida a chi va più veloce. Sfrecciano tra le auto e tra i passanti, causando la preoccupazione degli abitanti, e della stessa sindaca del distretto. In Francia li chiamano “rodéos” e, secondo molti media, vengono organizzati sotto l’effetto di gas esilarante, cioè protossido d’azoto, facilmente trovabile all’interno delle bombolette per gonfiare i palloncini. Il gas induce euforia, perdita delle inibizioni, e ... Leggi su ilfattoquotidiano

MotoGP, Jerez: bis di Quartararo che è in pole; Viñales e Bagnaia in prima fila

Con le alte temperature pomeridiane ... Il numero 12 in effetti avrebbe fermato il cronometro sul ’36 alto proprio nel corso dell’ultimo passaggio del Q2; avendo però oltrepassato il limite della ...

Emiliano lancia Tutolo nella sua lista (‘CON’), obiettivo “almeno 6mila voti”. Il governatore: “Ci aiuterà a non fermare la Puglia”

Obiettivo almeno 6mila voti, la metà delle scorse amministrative lucerine, per Antonio Tutolo, che oggi ha accolto nel suo comitato di sempre in Via Federico II vicino alla Villa Comunale il candidato ...

