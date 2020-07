Corsa salvezza in Serie B, Cosenza e Trapani riaprono i giochi: il calendario delle concorrenti (Di sabato 25 luglio 2020) Che bel campionato in Serie B. La giornata di ieri ha portato un nuovo verdetto: la promozione del Crotone. Percorso entusiasmante del club calabrese, l’epilogo positivo è arrivato nella serata di ieri con il successo in trasferta contro il Livorno. Poi tutti collegati con Cremona e con la partita tra Cremonese e Spezia, lo 0-0 ha permesso alla squadra di Stroppa di ottenere matematicamente il salto di categoria. Ma di grande interesse è anche la Corsa per evitare la retrocessione. Sono tante le squadre in Corsa per evitare gli ultimi due posti, più altrettanti per i playout, considerando che il Livorno è già retrocesso. L’ultimo turno ha rimescolato le carte, ecco la situazione nel dettaglio dal basso verso l’alto. Trapani 38 PUNTI: sembrava vicina la ... Leggi su calcioweb.eu

Lega_B : ?? Ecco la classifica al termine del 36^ turno della #SerieBKT. Assegnata anche la seconda promozione diretta, che v… - GiankarlinoP : RT @Lega_B: ?? Ecco la classifica al termine del 36^ turno della #SerieBKT. Assegnata anche la seconda promozione diretta, che va al @FcCrot… - Bertolca10 : Oggi alle 19.30 la seconda sfida che potrebbe decidere la corsa scudetto. Necessaria la vittoria dei nerazzurri. Il… - Maracanasport : RT @Lega_B: ?? Ecco la classifica al termine del 36^ turno della #SerieBKT. Assegnata anche la seconda promozione diretta, che va al @FcCrot… - mohdm2m2 : RT @Lega_B: ?? Ecco la classifica al termine del 36^ turno della #SerieBKT. Assegnata anche la seconda promozione diretta, che va al @FcCrot… -

Ultime Notizie dalla rete : Corsa salvezza Crotone fa festa: è in Serie A. Bagarre per playoff e corsa salvezza Cosenza Channel Inter, le ultime in vista del Genoa: rischia Lautaro, dubbi sulle fasce

Oggi pomeriggio l'Inter affronterà il Genoa per blindare il secondo posto. In campo alle 19.30 in una delle 10 sfide valide per la 36a giornata di Serie A. I Grifoni però naturalmente dal loro canto d ...

Asencio all’ultimo respiro: il Cosenza resta aggrappato con gli artigli alla salvezza

Il Cosenza con un goal di Asencio in pieno recupero batte il Pisa 2-1 e resta in piena corsa per raggiungere una salvezza che avrebbe davvero del clamoroso.

Oggi pomeriggio l'Inter affronterà il Genoa per blindare il secondo posto. In campo alle 19.30 in una delle 10 sfide valide per la 36a giornata di Serie A. I Grifoni però naturalmente dal loro canto d ...Il Cosenza con un goal di Asencio in pieno recupero batte il Pisa 2-1 e resta in piena corsa per raggiungere una salvezza che avrebbe davvero del clamoroso.