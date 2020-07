Corruzione nel Tribunale di Napoli: condannati quattro avvocati e cancelliere (Di sabato 25 luglio 2020) Sono stati condannati avvocati, cancellieri e dipendenti del Tribunale di Napoli. Come riporta il mattino, arriva la sentenza in primo grado di una vicenda che vede coinvolti diversi professionisti iniziata anni fa con arresti e sequestri. Soldi per insabbiare fascicoli, per ottenere scappatoie, per distruggere atti giudiziari. Come riporta il quotidiano napoletano, è stato condannato … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

Il gup del Tribunale di Catanzaro Alfredo Ferraro ha disposto il rinvio a giudizio nei confronti dell’ex presidente della Regione Calabria Mario Oliverio, dell’ex assessore e consigliere regionale del ...

Bulgaria: nuove proteste contro governo

Si intensificano in Bulgaria le proteste popolari contro il governo e la procura generale accusati di corruzione e arbitrio politico ... rete stradale nella capitale Sofia provocando disagi nel ...

