Coronavirus, ultime notizie – In Italia 5 decessi nelle ultime 24 ore (come ieri). Lombardia, salgono i ricoveri ma cala la terapia intensiva. Regno Unito: quarantena per chi rientra dalla Spagna (Di sabato 25 luglio 2020) Per saperne di più: Coronavirus (Covid-19): la normativaMinistero della salute: Covid-19 in ItaliaCovid-19 IPC: documenti internazionali di riferimentocome difenderti dalle bufale e i falsi miti sul Covid-19Secondo i dati della Johns Hopkins University sono già 4 milioni e 100 mila i casi negli Stati Uniti dopo che due giorni fa è stata superata quota 4 milioni. Il Paese non riesce a frenare l’aumento dei contagi, per un bilancio che vede ora anche 145 mila vittime. Situazione pure anche in Brasile dove i positivi sono 2.287.475 e più di 85 mila vittime. Terza l’India con 1.337.024 casi e seguita dalla Russia che sta per toccare quota 800 mila. Regno Unito EPA/ANDY RAIN LondraIsolamento per non importare nuovi casi Anche il ... Leggi su open.online

