Coronavirus, ultime notizie – Alla sanità italiana servono subito 20 miliardi, Speranza: «Meglio il Mes». Bahamas in lockdown. In Marocco stop alle preghiere in moschea (Di sabato 25 luglio 2020) Per saperne di più: Coronavirus (Covid-19): la normativaMinistero della salute: Covid-19 in ItaliaCovid-19 IPC: documenti internazionali di riferimentoCome difenderti dalle bufale e i falsi miti sul Covid-19Ultimi bollettini: Coronavirus, aumentano i guariti (+350) ma i nuovi casi sono ancora 252, 1 su 4 in Emilia Romagna. Preoccupano i focolai sparsi – Il bollettino della Protezione CivileCoronavirus, zero vittime in Lombardia, ma aumentano i ricoveri (+5). I nuovi casi sono +53 (ma con 5mila tamponi in meno)Secondo i dati della Johns Hopkins University sono già 4 milioni e 100 mila i casi negli Stati Uniti dopo che due giorni fa è stata superata quota 4 milioni. Il Paese non riesce a frenare l’aumento dei contagi, per un bilancio che vede ora anche 145 mila vittime. Situazione ... Leggi su open.online

