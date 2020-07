Coronavirus ultime notizie: aggiornamento indice RT in Italia, i dati (Di sabato 25 luglio 2020) Coronavirus ultime notizie: diffusi i dati del nuovo monitoraggio dell’Iss, quello che si riferisce al periodo che va dal 13 al 19 luglio. L’indice di contagiosità resta stabile, ancora alta l’attenzione sui focolai di recente emersione.Segui Termometro Politico su Google News Coronavirus ultime notizie: indice di contagiosità resta stabile Coronavirus ultime notizie – Diffusi i dati dell’ultimo monitoraggio della situazione epidemiologica, periodo analizzato quello che va dal 13 al 19 luglio 2020, effettuato dall’Istituto superiore della Sanità. L’andamento dei contagi è ancora ... Leggi su termometropolitico

Agenzia_Ansa : #Coronavirus Sale ancora il numero dei nuovi contagiati nelle ultime 24 ore in Italia: secondo i dati della Protezi… - emenietti : a proposito di 'il coronavirus non c'è più': 306 casi positivi rilevati nelle ultime 24h. non succedeva da un mese… - rtl1025 : ?? Sale ancora il numero dei nuovi contagiati da #coronavirus nelle ultime 24 ore in Italia: secondo i dati della Pr… - fanpage : Nuovi #focolai in Cina #Covid19 - savonanews : Coronavirus: calano i positivi nelle ultime 24 ore in Liguria -