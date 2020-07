Coronavirus, ufficiale la nuova ordinanza: ecco tutti i dettagli (Di sabato 25 luglio 2020) nuova ordinanza della Regione Campania per contrastare il Coronavirus: da Palazzo Santa Lucia fanno sapere che sarà firmata nelle prossime ore, ma anche che sono stati già preparati i punti chiavi. In primis, multe salate a chi sarà trovato senza mascherina nei posti dove è ancora obbligatoria (i luoghi chiusi, negozi, bar, eccetera), ma anche obbligo di quarantena per chi arriva dall'estero, blocco dei mezzi pubblici se qualcuno dei passeggeri è senza mascherina e ricerca di strutture alberghiere da allestire come "quarantena" per i soggetti asintomatici. (Continua...) "L’Unità di Crisi Regionale per l’emergenza Covid-19, convocata dal Presidente Vincenzo De Luca, si è riunita per esaminare l’attuale situazione epidemiologica in Campania", si legge nella notte ... Leggi su howtodofor

you_trend : ?? #Coronavirus, il riepilogo ufficiale regione per regione: - you_trend : ?? #Coronavirus, il riepilogo ufficiale regione per regione: - you_trend : ?? #Coronavirus, il riepilogo ufficiale regione per regione: - Paolo18030138 : RT @you_trend: ?? #Coronavirus, il riepilogo ufficiale regione per regione: - infoitinterno : Coronavirus Campania: contagi e morti oggi 25 luglio, bollettino ufficiale -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus ufficiale Coronavirus Campania: contagi e morti oggi 25 luglio, bollettino ufficiale Fanpage.it Monaco 2021: la Formula E correrà sul tracciato tradizionale del Principato

Le leggendarie strade del Principato di Monaco si preparano ad accogliere l’anno prossimo il campionato di Formula E con una grande novità. Nell’attesa che si completi a Berlino con un vero e proprio ...

Conversione Decreto "Rilancio": deposito telematico atti, pagamento CU e anticipazione forfettaria

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 180 del 18 luglio 2020 è stata pubblicata la Legge 17 luglio 2020 n. 77, di conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (il cosiddetto D ...

Le leggendarie strade del Principato di Monaco si preparano ad accogliere l’anno prossimo il campionato di Formula E con una grande novità. Nell’attesa che si completi a Berlino con un vero e proprio ...Sulla Gazzetta Ufficiale n. 180 del 18 luglio 2020 è stata pubblicata la Legge 17 luglio 2020 n. 77, di conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (il cosiddetto D ...