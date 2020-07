Coronavirus uccide bimba di 3 anni. Nuovo record mondiale di contagi in 24 ore: 284mila (Di sabato 25 luglio 2020) La fine della pandemia è ancora lontana. A livello mondiale, le ultime 24 ore hanno registrato un Nuovo inquietante record di contagi di Coronavirus: 284.196. Gli Stati più colpiti al mondo restano Usa, Brasile e India, che contano da soli oltre 7 milioni e mezzo di contagi (circa la metà del totale globale). Tornano a salire anche in Italia i casi, mentre dal Belgio arriva una terrificante notizia. Una bimba di soli 3 anni è morta in Belgio: è la più giovane vittima del Coronavirus nel Paese. L’Europa intera, intanto, ha ufficialmente superato i 3 milioni di contagi e i 206mila morti. Usa, Brasile e India: gli Stati più colpiti I nuovi casi di ... Leggi su thesocialpost

