Coronavirus, Speranza: “Peggiora la situazione mondiale, tuteliamo l’Italia” (Di sabato 25 luglio 2020) Coronavirus, appello del ministro Roberto Speranza per l’Italia. Nel giorno in cui si registra il nuovo record di contagio nell’intero mondo, il politico chiede attenzione e massima difesa per i confini nazionali dopo il duro lavoro di questi mesi. Coronavirus, ora massima attenzione dall’estero. A sottolinearlo, considerando l’equilibrio nel frattempo raggiunto a fatica in Italia, … L'articolo Coronavirus, Speranza: “Peggiora la situazione mondiale, tuteliamo l’Italia” proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

