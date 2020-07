Coronavirus, Speranza: 'Nel mondo peggioramento, tutelare l'Italia' (Di sabato 25 luglio 2020) 'Il numero di nuovi casi nel mondo continua a crescere in modo preoccupante. Dobbiamo tutelare il nostro Paese dentro un quadro internazionale che sta peggiorando'. Lo scrive su Facebook il ministro ... Leggi su tgcom24.mediaset

Agenzia_Ansa : #coronavirus In #Campania multa fino a mille euro per chi non porta le #mascherine al chiuso o sui mezzi pubblici.… - Agenzia_Ansa : #coronavirus E' allarme #badanti nel #Lazio dopo i casi di due donne positive rientrate dalla #Romania #ANSA - fanpage : 'Dobbiamo tutelare l'Italia', le parole del Ministro Speranza - infoitinterno : Coronavirus, Speranza: “Il quadro internazionale peggiora, occorre tutelare l’Italia” - ValentiDomenico : Il ministro Speranza blatera preoccupato dell'aumento dei casi Coronavirus nel mondo. Ed è preoccupato perché ci po… -