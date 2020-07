Coronavirus, secondo giorno senza decessi in Lombardia (Di sabato 25 luglio 2020) La Regione Lombardia ha fornito il report di sabato 25 luglio: aumento dei contagi, calo dei decessi, ma altri diecimila tamponi. In Lombardia, dall’inizio dell’epidemia di Coronavirus, sono risultate positive al Covid-19 ben 95.820 persone. La Regione Lombardia ha fornito il report di oggi, 25 luglio 2020, da cui si evince un aumento dei … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Mov5Stelle : Secondo il “Times”, nonostante l’Italia sia stato il primo paese in Europa ad essere colpito gravemente dal coronav… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus Sale ancora il numero dei nuovi contagiati nelle ultime 24 ore in Italia: secondo i dati della Protezi… - SkyTG24 : Coronavirus, in Lombardia secondo giorno consecutivo senza decessi - zazoomblog : Coronavirus Italia bollettino: nuovi casi in crescita (275) e 5 morti. In Lombardia zero vittime per il secondo gio… - infoitinterno : Coronavirus in Lombardia, il bollettino del 25 luglio: zero morti per il secondo giorno consecutivo -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus secondo Coronavirus Francia, oltre mille nuovi contagi: l’Europa teme la seconda ondata Corriere della Sera Milano, "Bocciofila diventa discoteca abusiva": scatta il sequestro

Milano, 25 luglio 2020 - A Milano è stata posta sotto sequestro una bocciofila che - secondo quanto emerso - sarebbe stata trasformata in discoteca abusiva, dove si protraevano feste danzanti fino a t ...

Coronavirus, record di nuovi casi in Romania. L’Oms: 285mila contagi in 24 ore nel mondo

Accelera la pandemia da coronavirus nel mondo. Sono ormai più di 15.700 i casi confermati, di cui un terzo esplosi nel solo mese di luglio. Solo venerdì i nuovi contagi sono stati quasi 285 mila (284.

Milano, 25 luglio 2020 - A Milano è stata posta sotto sequestro una bocciofila che - secondo quanto emerso - sarebbe stata trasformata in discoteca abusiva, dove si protraevano feste danzanti fino a t ...Accelera la pandemia da coronavirus nel mondo. Sono ormai più di 15.700 i casi confermati, di cui un terzo esplosi nel solo mese di luglio. Solo venerdì i nuovi contagi sono stati quasi 285 mila (284.