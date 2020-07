Coronavirus – Scende il numero dei nuovi casi, quasi azzerati i decessi: il bollettino aggiornato (Di sabato 25 luglio 2020) Sono 275 i nuovi casi di Coronavirus accertati nelle ultime 24 ore in Italia, a cui si aggiungono 5 decessi e 128 persone guarite. I tamponi effettuati sono stati 51.671, dunque è risultato positivo solo lo 0,53% dei test processati. Lombardia (79), Emilia Romagna (49) e Veneto (31) le Regioni più colpite, concentrando il 58% dei nuovi casi di tutta Italia. Buona parte dei contagi però arriva dall’estero, soprattutto dai Balcani e dai barconi di clandestini che sbarcano al Sud. Il bilancio aggiornato ad oggi in Italia è di: 245.864 casi totali 35.102 morti 198.320 guariti Il pazienti attualmente positivi al Covid-19 in Italia sono 12.442, così ... Leggi su sportfair

