Coronavirus, record di nuovi casi in Romania. La Gran Bretagna mette in quarantena chi arriva dalla Spagna (Di sabato 25 luglio 2020) L’Oms: 285mila contagi in 24 ore nel mondo. Seconda ondata in Germania. Guarito il capo di Stato brasiliano Bolsonaro Leggi su lastampa

Agenzia_Ansa : Per l'Oms oggi è stato segnato un nuovo record nel dato quotidiano dei contagi di #coronavirus nel mondo: 284.196 i… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus allerta negli Usa, 18 stati in 'zona rossa'. In Texas record di casi e morti, coprifuoco in parte dell… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus Tre morti in 24 ore, è record minimo di vittime. Mai così in basso da 5 mesi. Contagi in calo, 219 n… - ultima_ora : RT @ultimenotizie: La #Romania si conferma tra i principali focolai d'Europa per quanto riguarda il #coronavirus. Nel paese balcanico nelle… - ElezioniUsa : #COVID19: la #Florida sorpassa #NewYork come secondo Stato con il numero più alto di #contagi #COVID19 negli Stati… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus record Coronavirus, record di nuovi casi in Romania. La Gran Bretagna mette in quarantena chi arriva dalla Spagna La Stampa Coronavirus mondo, oltre 16milioni di casi. Usa record: 68mila casi in un giorno

Roma, 26 luglio 2020 - La pandemia di Coronavirus nel mondo continua galoppare. E se Paesi come Stati Uniti e Brasile sono ben lontani dall'imboccare la strada discendente, anche l'Europa fa i conti c ...

Coronavirus, nel mondo oltre sedici milioni di casi

Il bilancio dei casi di coronavirus a livello globale ha superato questa mattina la soglia dei 16 milioni: è quanto emerge dai conteggi della Johns Hopkins University. Secondo i dati dell'università a ...

Roma, 26 luglio 2020 - La pandemia di Coronavirus nel mondo continua galoppare. E se Paesi come Stati Uniti e Brasile sono ben lontani dall'imboccare la strada discendente, anche l'Europa fa i conti c ...Il bilancio dei casi di coronavirus a livello globale ha superato questa mattina la soglia dei 16 milioni: è quanto emerge dai conteggi della Johns Hopkins University. Secondo i dati dell'università a ...