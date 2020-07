Coronavirus, record di contagi nel mondo. Usa e Brasile con più di mille morti. Bolsonaro torna negativo. Presidente Sassonia: “La seconda ondata è già qui” (Di sabato 25 luglio 2020) Almeno 284.196. È il numero di contagi registrati dall’Oms nelle ultime 24 ore, che segna un nuovo record giornaliero a livello globale. Intanto Usa e Brasile contano rispettivamente 1150 e 1.156 decessi e 73.800 e 55.891 nuovi casi da Covid-19. Sono loro i Paesi coi numeri più pesanti al mondo e in queste settimane in continua crescita per numero di infezioni. Intanto il Presidente brasiliano Jair Bolsonaro ha annunciato in un tweet di essere risultato negativo al test del Coronavirus, dopo tre test positivi dal 7 luglio. Guardando all’Europa, preoccupa la situazione della Catalogna e dei Paesi dell’ex blocco, tra cui anche l’Ucraina, che registra il record di 1106 infezioni in 24 ore. Le ... Leggi su ilfattoquotidiano

