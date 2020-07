Coronavirus prodotto col Dna dalle onde del 5G? Lo dice uno «studio» di alcuni «luminari dell’omeopatia» (Di sabato 25 luglio 2020) Coronavirus, ultime notizie (24 luglio)Speciale Coronavirus: come difenderti dalle bufale e i falsi miti sul Covid-19Un editoriale presentato impropriamente come «studio scientifico», che al momento trova seguito solo in ambienti complottisti del 5G e del SARS-CoV2, affermerebbe che le radiazioni elettromagnetiche della telefonia mobile, in determinate condizioni, produrrebbero Coronavirus nelle cellule della pelle. Secondo quanto riportato nell’abstract (non è del tutto chiaro come ottenere una copia integrale, ma qualcuno ci ha già pensato su PubPeer), le onde millimetriche del 5G interagirebbero con le cellule della pelle, le quali fungerebbero da antenne. Indice: SintesiIl background ... Leggi su open.online

serpicofra : ??? LA PRIMA PAGINA DEL MATTINO DI NAPOLI Capri, con il virus in discoteca Mascherine, stretta nei negozi [LEGGI:… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus prodotto Coronavirus prodotto col Dna dalle onde del 5G? Lo dice uno «studio» di alcuni «luminari dell’omeopatia» Open Risposta al coronavirus: rendere i mercati dei capitali funzionali alla ripresa europea

Nell'ambito della sua strategia generale per la ripresa dalla crisi del coronavirus, la Commissione europea ha adottato oggi un pacchetto per i mercati dei capitali. Nell'ambito della sua strategia ge ...

Tesla non vede la crisi, numeri e ricavi da record

La crisi scatenata dal nuovo Coronavirus ha avuto un effetto deleterio per tutti i produttori di automobili, costretti a fare i conti con il blocco della produzione e vendite praticamente azzerete. Tu ...

Nell'ambito della sua strategia generale per la ripresa dalla crisi del coronavirus, la Commissione europea ha adottato oggi un pacchetto per i mercati dei capitali. Nell'ambito della sua strategia ge ...La crisi scatenata dal nuovo Coronavirus ha avuto un effetto deleterio per tutti i produttori di automobili, costretti a fare i conti con il blocco della produzione e vendite praticamente azzerete. Tu ...