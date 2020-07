Coronavirus, presidente brasiliano Bolsonaro negativo a nuovo test (Di sabato 25 luglio 2020) Il presidente brasiliano Jair Bolsonaro ha annunciato di essere risultato negativo a un nuovo test per il Covid-19, senza precisare quando è stato eseguito. Lo ha comunicato via Twitter, pubblicando ... Leggi su tgcom24.mediaset

MediasetTgcom24 : Coronavirus, presidente brasiliano Bolsonaro negativo a nuovo test #JairBolsonaro - ilpost : Il presidente della Regione è accusato di “frode in pubbliche forniture” per la storia dei camici forniti alla Lomb… - fanpage : Il presidente dell'Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, non le manda a dire - scuroscuroscuro : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, presidente brasiliano Bolsonaro negativo a nuovo test #JairBolsonaro - Angelika040571 : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, presidente brasiliano Bolsonaro negativo a nuovo test #JairBolsonaro -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus presidente Coronavirus: presidente Sassonia, 'seconda ondata è già qui' La Gazzetta del Mezzogiorno Brasile: Bolsonaro negativo a quarto test per il Covid-19

Brasilia, 25 lug 15:02 - (Agenzia Nova) - Il presidente del Brasile Jair Bolsonaro è risultato negativo al test per il Covid-19, il quarto effettuato da quando lo ha contratto lo scorso 7 luglio. Lo h ...

Record di contagi nel mondo, Usa e Brasile con più di mille morti. Bolsonaro torna negativo.

Almeno 284.196. È il numero di contagi registrati dall’Oms nelle ultime 24 ore, che segna un nuovo record giornaliero a livello globale. Intanto Usa e Brasile contano rispettivamente 1150 e 1.156 dece ...

Brasilia, 25 lug 15:02 - (Agenzia Nova) - Il presidente del Brasile Jair Bolsonaro è risultato negativo al test per il Covid-19, il quarto effettuato da quando lo ha contratto lo scorso 7 luglio. Lo h ...Almeno 284.196. È il numero di contagi registrati dall’Oms nelle ultime 24 ore, che segna un nuovo record giornaliero a livello globale. Intanto Usa e Brasile contano rispettivamente 1150 e 1.156 dece ...