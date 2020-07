Coronavirus, Ponza: vietato sbarcare sulle spiagge (Di sabato 25 luglio 2020) Per sbarcare sull’isola di Ponza obbligatoria la misurazione della temperatura. Ulteriore misura per tener fuori il Coronavirus dalla celebre meta turistica. Ponza sempre più nella direzione di diventare un’isola Covid-free. Appurata l’assenza di nuovi casi positivi sul territorio, le autorità locali hanno adottato nuove misure restrittive per preservare la situazione dall’insorgere di possibili nuovi focolai. … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

L'allarme focolai estivi cresce giorno dopo giorno in Italia e preoccupa le autorità. L'Istituto superiore di sanità (Iss) certifica nel suo monitoraggio settimanale che "persiste una trasmissione dif ...

