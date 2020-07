Coronavirus: Pizzul (Pd), 'Fontana riferisca in Consiglio regionale Lombardia' (Di sabato 25 luglio 2020) Milano, 25 lug. (Adnkronos) - “Fontana ha molte cose da chiarire, alla magistratura prima di tutto e su questo naturalmente noi non vogliamo intervenire, ma anche ai cittadini lombardi, a cui deve spiegare perché ha dichiarato che di questa vicenda non sapeva nulla mentre le cose starebbero in maniera diversa. Fontana chiarisca, venga prima possibile a riferire in Consiglio regionale, come gli abbiamo chiesto ormai quasi due mesi fa, perché ne va della credibilità del presidente della Regione Lombardia e dell'istituzione stessa". Lo dichiara il capogruppo del Pd in Regione Lombardia, Fabio Pizzul, dopo l'iscrizione nel registro degli indagati del presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, per la ... Leggi su liberoquotidiano

Pizzul (Pd): “Mascherine pannolino e scandali: credibilità di Regione Lombardia è ai minimi storici”

