Coronavirus | Oms | 284mila contagi nel mondo in 24 ore Anche le Bahamas in lockdown

Scatta un nuovo allarme da parte dell'Organizzazione mondiale della sanità: i casi di Coronavirus segnano un altro record giornaliero. A livello globale sarebbero stati almeno 284.196, dato che potrebbe Anche aumentare nelle prossime ore perche' ancora non tutti i Paesi hanno aggiornato l'Oms sulla loro situazione

