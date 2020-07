Coronavirus oggi in Italia: il bollettino del 25 luglio (Di sabato 25 luglio 2020) La situazione del Coronavirus oggi in Italia nei dati della Protezione Civile e il bollettino del ministero della Salute del 25 luglio: ci sono 5 morti e 275 positivi in più rispetto a ieri, ma anche 128 guariti. In Lombardia si registrano 79 nuovi casi, un dato in rialzo rispetto a ieri: tra i positivi 18 sono ‘debolmente positivi’ e 30 a seguito di test sierologici. Sono stati effettuati 10725 tamponi e non ci sono decessi. I guariti o dimessi sono 63 mentre scendono a 13 i ricoverati in terapia intensiva (quattro in meno rispetto a ieri) e crescono di quattro unità i ricoverati non in terapia intensiva che arrivano a quota 148. Per quanto riguarda la ripartizione territoriale, le province di Cremona, Pavia e Sondrio non fanno registrare alcun nuovo contagio. Nelle altre ... Leggi su nextquotidiano

Agenzia_Ansa : Per l'Oms oggi è stato segnato un nuovo record nel dato quotidiano dei contagi di #coronavirus nel mondo: 284.196 i… - RegLombardia : #LNews Anche oggi non si registra alcun morto e in provincia di Sondrio non ci sono nuovi contagi. Report comple… - SkyTG24 : Coronavirus Lombardia, a #Milano positivo il 7,7% dei lavoratori dei mezzi pubblici. LIVE - sportface2016 : LIVE - IL bollettino e i numeri odierni della #Liguria #Coronavirus #COVID19italia - InfoCilentoWeb : #Coronavirus, oggi 21 contagi in #Campania -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus oggi Coronavirus, ultime notizie in Italia e nel mondo: Oms, incremento record di casi Fanpage.it Coronavirus: un nuovo positivo in Calabria, casi attivi 79

(ANSA) - CATANZARO, 25 LUG - Una nuova positività al coronavirus è stata registrata in Calabria. I casi attivi salgono così a 79 mentre quelli totali dall'inizio della pandemia sono 1.247 a fronte di ...

Statali, intesa sulla sicurezza: ritorno in ufficio fra visiere e orari flessibili

Per un milione di statali si avvicina il momento di tornare in ufficio. Ad accoglierli ci saranno barriere separatorie, mascherine, visiere e termoscanner. Oggi lavorano da remoto circa sette dipenden ...

(ANSA) - CATANZARO, 25 LUG - Una nuova positività al coronavirus è stata registrata in Calabria. I casi attivi salgono così a 79 mentre quelli totali dall'inizio della pandemia sono 1.247 a fronte di ...Per un milione di statali si avvicina il momento di tornare in ufficio. Ad accoglierli ci saranno barriere separatorie, mascherine, visiere e termoscanner. Oggi lavorano da remoto circa sette dipenden ...