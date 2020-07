Coronavirus, oggi 275 nuovi casi. In dieci regioni nessun ricoverato in terapia intensiva (Di sabato 25 luglio 2020) Roma, 25 lug – I dati odierni sull’epidemia di Coronavirus, comunicati dal ministero della Salute, fotografano una situazione stabile in Italia. I nuovi positivi, rilevati nelle ultime 24 ore, sono 275. Ieri erano stati 252. Mentre le vittime di oggi sono 5, esattamente lo stesso numero di ieri e in assoluto uno dei valori più bassi dall’inizio dell’epidemia. In totale in Italia sono morte 35.102. I guariti di oggi sono invece 127, ieri erano stati 350. Dopo aver contratto il Coronavirus, in Italia sono guarite 198.320 persone. A causa dell’incremento più basso di guarigioni rispetto a ieri, nelle ultime 24 ore in Italia è stata registrato un aumento di malati: 141 in più, ieri erano scesi di 103 unità. In totale oggi i ... Leggi su ilprimatonazionale

