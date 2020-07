Coronavirus, nuovo record mondiale di positivi nelle ultime 24 ore (Di sabato 25 luglio 2020) Coronavirus, nuovo picco mondiale per quanto riguarda i positivi. Lo riferisce l’Organizzazione mondiale della Sanità. Superato il precedente record di sabato scorso. Numeri sempre più preoccupanti nell’intero pianeta. Coronavirus, nuovo record mondiale di positivi. Come infatti riferisce l’Organizzazione mondiale della Sanità, ieri sono stati almeno 284.196 i nuovi infetti individuati in tutto il pianeta. Un … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

Agenzia_Ansa : Per l'Oms oggi è stato segnato un nuovo record nel dato quotidiano dei contagi di #coronavirus nel mondo: 284.196 i… - TgLa7 : #Coronavirus: nuovo record casi a Hong Kong, 133 in 24 ore - MediasetTgcom24 : Coronavirus, presidente brasiliano Bolsonaro negativo a nuovo test #JairBolsonaro - scuroscuroscuro : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, presidente brasiliano Bolsonaro negativo a nuovo test #JairBolsonaro - Angelika040571 : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, presidente brasiliano Bolsonaro negativo a nuovo test #JairBolsonaro -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus nuovo Coronavirus, nuovi contagi: l'età media scende a 40 anni Corriere della Sera Matt Dillon in vacanza in Puglia stregato dal barocco leccese

Puglia da Hollywood. Anche per l'estate 2020 – quella che cerca di superare la pandemia di Covid-19 - la regione è scelta da divi del cinema e dello spettacolo internazionali, che la eleggono meta del ...

Coronavirus Toscana, i nuovi dati: dieci positivi, nessun decesso

Firenze, 25 luglio 2020 - In Toscana sono 10.415 i casi di positività al Coronavirus, dieci in più rispetto a ieri. I nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti ...

Puglia da Hollywood. Anche per l'estate 2020 – quella che cerca di superare la pandemia di Covid-19 - la regione è scelta da divi del cinema e dello spettacolo internazionali, che la eleggono meta del ...Firenze, 25 luglio 2020 - In Toscana sono 10.415 i casi di positività al Coronavirus, dieci in più rispetto a ieri. I nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti ...