Coronavirus, nuovo record di contagi giornalieri nel mondo: 289 mila i casi (Di sabato 25 luglio 2020) Nonostante in Italia la situazione appaia sotto controllo, seppur negli ultimi giorni non stia migliorando, dal mondo arrivano notizie davvero cattive riguardo la diffusione del Covid-19. Nelle ultime 24 ore è stato infatti registrato un nuovo record di casi giornalieri. Ben 289.028 i contagiati, che hanno superato di circa 9 mila i 280 mila di due giorni prima. Gli Stati Uniti e il Brasile sono i due paesi dove le cose sembrano andare peggio, ma anche India e Russia non sono da meno. Inoltre, specialmente in Africa e in America Latina, le positività aumentano a velocità disarmante e non fanno presagire nulla di buono per l’immediato futuro. Leggi su sportface

