Coronavirus, nuovo allarme mondiale, torna a preoccupare l'Europa (Di sabato 25 luglio 2020) Impennata di casi in alcuni paesi: oltre mille positivi in Francia nelle utlime 24 ore, in Catalogna chiusi pub e discoteche. Più di 9.800 morti in Belgio Leggi su tg.la7

Agenzia_Ansa : Per l'Oms oggi è stato segnato un nuovo record nel dato quotidiano dei contagi di #coronavirus nel mondo: 284.196 i… - TgLa7 : #Coronavirus: nuovo record casi a Hong Kong, 133 in 24 ore - IlContiAndrea : Se leggo o sento di nuovo “possibile la seconda ondata di #Coronavirus”, giuro che spacco tutto - SpazioWrestling : WWE: Confermato un nuovo caso positivo al Coronavirus #WWE #Coronavirus - Aldebaran_4 : RT @Agenzia_Ansa: Per l'Oms oggi è stato segnato un nuovo record nel dato quotidiano dei contagi di #coronavirus nel mondo: 284.196 in un g… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus nuovo Coronavirus, nuovi contagi: l'età media scende a 40 anni Corriere della Sera Coronavirus, nuovo allarme mondiale, torna a preoccupare l'Europa

Impennata di casi in alcuni paesi: oltre mille positivi in Francia nelle utlime 24 ore, in Catalogna chiusi pub e discoteche. Più di 9.800 morti in Belgio ...

Ieri in Italia 253 i casi e solo 5 morti. Quarantena da Romania e Bulgaria

I numeri vanno piano ma c'è un'Italia inquieta, che ha ancora paura, che guarda con sospetto a quello che accade fuori dai confini, che inizia a prendere misure contro una movida troppo disinvolta. I ...

Impennata di casi in alcuni paesi: oltre mille positivi in Francia nelle utlime 24 ore, in Catalogna chiusi pub e discoteche. Più di 9.800 morti in Belgio ...I numeri vanno piano ma c'è un'Italia inquieta, che ha ancora paura, che guarda con sospetto a quello che accade fuori dai confini, che inizia a prendere misure contro una movida troppo disinvolta. I ...