Coronavirus, nuova stretta in Spagna: la Catalogna chiude pub e discoteche (Di sabato 25 luglio 2020) Il governo della Catalogna ha ordinato la chiusura di discoteche, locali notturni e pub per cercare di contenere una nuova ondata di casi di Coronavirus. La nuova misura durerà almeno 15 giorni. E' ... Leggi su tgcom24.mediaset

