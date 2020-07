Coronavirus nel mondo, nuovo record di positivi. In Germania “c’è già seconda ondata” (Di sabato 25 luglio 2020) Nelle ultime 24 ore l'Oms ha fatto registrare un nuovo record di casi di positività al Coronavirus, con 284.196 nuovi contagi: il totale nel mondo sale così a 15.296.926 con Usa e Brasile i Paesi coi numeri più pesanti. L'ultimo primato giornaliero risale a sabato scorso, con 259.848; i decessi nelle ultime 24 ore sono stati 9.753, per un totale di 628.903 vittime. Un dato che però potrebbe aumentare nelle prossime ore perché ancora non tutti i Paesi hanno aggiornato l’Organizzazione mondiale della sanità. Per il momento, quindi, si tratta di un incremento di quasi il 15% rispetto ai 247.224 casi riportati giovedì. Ecco lo scenario in alcuni paese del mondo.MESSICOIl Messico ha registrato ieri 7.573 nuovi casi di ... Leggi su ilfogliettone

